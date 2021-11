Cidades Avião em que estava Marília Mendonça se envolveu em incidente em 2011 ao transportar ministro Registro mostra que o então ministro do Trabalho Carlos Lupi junto com equipe precisou abortar viagem após rastro de fumaça

O avião que caiu em Piedade de Caratinga (Minas Gerais) resultando na morte da cantora Marília Mendonça e de outras quatro pessoas, já se envolveu em um incidente com um ministro do Governo Federal, em 2011. O fato noticiado na época mostrou que o King Air C90A prefixo PT-ONJ precisou abortar um voo com o então ministro do Trabalho Carlos Lupi em viagem partid...