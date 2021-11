as informações são da CBN Goiânia

Um avião que saiu do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, com destino ao Aeroporto de Campinas, em São Paulo, precisou fazer um pouso de emergência em Brasília por conta de problemas técnicos, na manhã desta quinta-feira (4).

A aeronave é da empresa Azul, que informou que os passageiros desembarcaram com segurança do avião. A companhia não detalhou quais foram os problemas detectados na aeronave que resultaram na interrupção do voo.

A Inframerica, concessionária que administra o Aeroporto de Brasília, informou que o pouso de emergência não impactou a movimentação do terminal.