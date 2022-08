Atualizada às 15h29 de 07/08

Um avião saiu da pista do Aeródromo de Goiânia, na GO-070, na tarde deste domingo (7). Em seguida, a aeronave bateu em um muro próximo aos hangares. Apenas o piloto e o copiloto estavam no avião e não se feriram. Viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o lugar por volta do meio-dia e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para apurar as causas do acidente.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram fumaça saindo da estrutura da aeronave, que sofreu várias avarias no bico, nos vidros e nas asas.

O capitão Thiago Wening, do Corpo de Bombeiros, informou que ocorreu um vazamento de combustível e um princípio de incêndio na vegetação próxima do acidente, mas que foi controlado pela equipe do aeródromo. Segundo ele, o perímetro foi isolado para a realização do resfriamento da aeronave com uma espuma química.

Equipes do aeródromo realizam o transbordo do combustível. “Após a situação estar controlada, fora de risco, nós acionamos o Cenipa e repassamos a custódia da aeronave e do perímetro para o responsável do Aeródromo, que aguarda a chegada da equipe do Cenipa para realizar a perícia para identificar o que motivou a saída da pista. Continuamos no local para acompanhar o transbordo do combustível da aeronave”, relatou o capitão Wening.

O jato modelo Westwind II, que tem capacidade para sete passageiros, é da empresa Brasil Vida Táxi Aéreo, que informou ao POPULAR, por meio de nota, que a aeronave saiu da pista, “sem desdobramentos. Não havia passageiros a bordo e a tripulação não ficou ferida. O jato possui todas as certificações e autorizações necessárias válidas junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e opera com manutenção rigorosamente em dia. A ocorrência será comunicada ao Cenipa, a quem caberá determinar a causa do evento”.

O Aeródromo Brigadeiro Mario Eppinghaus Hangar, conhecido como escolinha, na Vila Mutirão, em Goiânia, é dedicado à aviação em geral e, no local, funcionam várias empresas de serviços aeronáuticos, como manutenção, venda de peças, locação, além de aulas de aviação.

Leia também:

- Aviação de carga cresce mais em Goiás que a média nacional

- Pais de bebê morto em queda de avião vão receber R$ 150 mil de indenização