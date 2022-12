O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja – risco de chuvas intensas – para esta sexta-feira (2), em Goiás. O alerta foi emitido na manhã de hoje, quinta-feira (1º), e é valido até às 10h de amanhã. De acordo com o instituto, a possibilidade para o estado é de chuvas com volume entre 30 a 60 mm e ventos com velocidade de até 100 km/h.

O Inmet informou ainda que, devido ao risco de temporal, intercorrências como corte de energia, queda de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas poderão ser registradas.

Assim como o Inmet, boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitido hoje prevê pancadas de chuvas acompanhadas de rajadas de vento, raios e até granizo em Goiás, nesta sexta-feira.

O instituto destacou que as tempestades devem ser propiciadas por uma combinação de calor e umidade, o que resulta em uma “formação de instabilidade em várias regiões do estado de Goiás”.

Para Goiânia, o Cimehgo prevê variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas, com temperatura máxima podendo chegar aos 29ºC, e umidade relativa do ar variando entre 50% a 95%”.

