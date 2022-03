Cidades Bêbado, motociclista é preso ao tentar subornar e desacatar policiais, em Jandaia Ao perceber que seria preso, o suspeito teria começado a ameaçar os policiais e tentar suborná-los

Um motociclista foi preso no início da noite da última terça-feira (1º), em Jandaia, suspeito de dirigir embriagado, adulterar a placa do veículo, tentar subornar policiais e desacatá-los. De acordo com a Polícia Militar (PMGO), além de ter o chassi raspado, a motocicleta levava uma placa artesanal de PVC. A prisão ocorreu por volta das 18h30 durante uma abordagem num bl...