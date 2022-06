Cidades Baú do IF Goiano leva ciência a municípios do médio norte Com espaços experimentais interativos, caminhão criado pelo campus Ceres percorre locais que não têm acesso a estruturas mais avançadas

Desde março um laboratório móvel percorre cidades do médio norte goiano levando atividades científicas para a população. A ideia, idealizada e fomentada no campus Ceres do Instituto Federal Goiano, é popularizar a ciência e estimular a formação de professores. O Baú da Ciência, com ambientes interativos, tem chamado a atenção de estudantes e adultos que acompanham de p...