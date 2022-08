O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) recebeu nesta segunda-feira (23) a denúncia contra a babá suspeita de matar o namorado durante um jogo de roleta russa, em Goiânia. Erica Sousa Silva, de 21 anos, deverá passar por um júri popular na 4ª Vara dos Crimes Dolosos e Tribunal do Júri da capital.

O crime aconteceu na noite do dia 19 de fevereiro, no Jardim Novo Mundo. Segundo as investigações, a babá e o namorado estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando Fábio Ricardo Pereira Pinto sugeriu que eles brincassem de “roleta russa” e pegou um revólver calibre 38 com munições para o jogo.

No primeiro giro, Fábio fez o primeiro disparo em direção à Érica, que não foi atingida por estar distante do tambor que eles colocaram como mira para o jogo. Na vez da babá, o disparo acertou a cabeça do namorado que morreu na hora, conforme Laudo de Exame Cadavérico.

“Para o Ministério Público de Goiás (MP-GO), ao acionar o gatilho contra a cabeça da vítima, sabendo que poderia causar resultado, a denunciada assumiu o risco de matar”, informou o Tribunal em publicação oficial. Além disso, o órgão ainda destacou que o crime foi praticado por motivo fútil devido ao jogo.

Defesa

Na época, a babá contou em depoimento à Polícia Civil que não sabia manusear a arma e que achava que o revólver estava sem munição. De acordo com o relato da mulher, a “brincadeira” teria começado pelo próprio namorado. A reportagem não localizou a defesa de Erica para novos posicionamentos.

A denúncia contra Erica Sousa Silva, de 21 anos, foi recebida pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, substituto na 4ª Vara dos Crimes Dolosos e Tribunal do Júri de Goiânia. A babá passará por um júri popular, em que cidadãos comuns devem julgar se ela é realmente culpado pela morte do namorado.

