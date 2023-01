*Atualizada em 31/12 às 11h18

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante, na noite desta sexta-feira (30), suspeito de estuprar uma bebê de apenas 1 ano e 8 meses de idade, em Goiânia. Wilker da Silva Esteves teria cometido o ato após sua companheira, babá da vítima e que também foi presa suspeita de participar do crime, levar a criança para a casa deles sem a autorização da mãe. Um laudo apontou que a vítima teve lesões nas partes íntimas provocadas por “atos libidinosos”.

Ao POPULAR, a mãe da bebê conta que a suspeita, identificada como Elaine Dias da Silva Matos, cuidava de sua filha há cerca de um ano e meio. No último dia 29, ela pediu para a babá tomar conta da menina, uma vez que precisava ir ao hospital com o marido visitar a mãe de criação dele, que estava em coma.

Mais tarde, no mesmo dia, a mãe ligou para sua filha mais velha e perguntou se a criança estava bem. No entanto, a jovem respondeu que Elaine havia voltado para a casa dela e levado a menina, mesmo sem autorização.

A mulher relata que ligou para a babá e mandou mensagens, mas não teve retorno. No dia seguinte, após voltar do velório da sogra, ela foi buscar a filha e afirma que notou uma ferida no rosto e um comportamento diferente por parte dela. “Eu vi que minha neném estava com um machucado na cabeça, mas a Elaine disse que tinha sido uma muriçoca. Eu fiquei encucada, porque quando minha filha me viu, me abraçou com muita força e não aceitava ninguém pegar ela. Estava acuada, com medo”, detalha.

Em casa, a mulher disse que decidiu olhar com mais calma o corpo da filha. Foi quando veio o choque. “Na hora que eu fui trocar a fralda da minha neném, ela já começou a encolher as pernas e chorar, não deixava pegar. Quando eu abri a fralda, falei para o meu marido ‘Vamos para o hospital agora!’”.

O abuso

No hospital, a mãe foi informada pela equipe médica que a bebê tinha lesões compatíveis com abuso sexual. A mulher, então, procurou a Delegacia de Polícia Civil, que a encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML) ao mesmo tempo em que deu início às apurações.

O laudo do IML identificou lesões nas partes íntimas da menina provocadas por “atos libidinosos”, mas não confirmou ter havido conjunção carnal - o que ainda será investigado. Imediatamente, os policiais foram até à casa da babá e ao trabalho do companheiro dela, os conduzindo à delegacia.

A polícia apurou que a criança teria sido abusada sexualmente por volta de 4h de ontem, pelo marido da babá. Questionada, a mulher disse que dormiu com a menina em um quarto e o companheiro, Wilker, em outro, e não viu quando o estupro aconteceu.

“Ela alega que não viu nada, sequer comunicou a mãe sobre escoriação na testa, um machucado na boca, pra não dizer das lesões provocadas pelos atos libidinosos sofridos pela vítima”, já que a babá disse ter dado banho na bebê antes de entregá-la à mãe, relatou a delegada Adriana Fernandes de Carvalho.

Prisão

A delegada Adriana Fernandes informou que Elaine “não quis dar maiores detalhes como tudo ocorreu”, mas confirmou que ela também foi presa “por estar na responsabilidade dela enquanto cuidadora, além de ter levado a criança para a casa dela sem o consentimento da mãe, já que o estupro admite autores de ambos os sexos”.

Wilker da Silva Esteves, conforme apurado pela reportagem, possui passagens pelos crimes de porte ilegal de arma, ameaça e lesão corporal. O casal, que vive em união estável, segue preso na Central de Flagrantes.

A delegada informou já ter pedido nos autos a conversão da prisão em flagrante em preventiva. “Vamos aguardar deliberação do Judiciário e Ministério Público quanto a essa reapresentação, se eles seguem presos ou não após audiência de custódia”, concluiu.

À reportagem, a mãe da vítima manifestou sua indignação. “Parece um filme de terror, mas enquanto eu não tiver Justiça, eu não vou parar”, disse.

O POPULAR tenta localizar a defesa de Wilker e da babá, Elaine. O espaço permanece aberto.