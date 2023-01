Cidades Bafômetro teve 8.102 recusas no ano de 2022 em Goiás No ano passado, Detran-GO utilizou o artigo 165-A em 8.102 autuações, que se referem aos condutores que preferiram cometer a infração gravíssima no lugar de soprar o etilômetro

Em todo o ano passado, as autoridades de trânsito em Goiás ouviram não por 8.102 vezes quando questionaram motoristas se aceitariam realizar o teste do etilômetro, popularmente chamado de bafômetro. O número garante uma média de 22 recusas por dia e é maior até mesmo em comparação com o período pré-pandemia, quando, em 2019, foram 7.800 vezes em que o teste não pode ...