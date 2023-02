A bailarina goiana Ana Luisa Negrão foi uma das vencedoras do grande prêmio de Lausanne, na Suíça. A dançarina, que representa a escola pública do Basileu França, de Goiânia, levou a premiação da categoria ‘Fundação Albert Amon’. As finais aconteceram neste sábado (4) e Ana Luisa ganhou uma bolsa de estudos de um ano em uma das instituições parceiras do ‘Prix de Lausanne’, além de ter todos os custos básicos cobertos pela competição.

Outros 24 dançarinos brasileiros se inscreveram na competição, mas só dois chegaram nas fases finais. As últimas rodadas da competição aconteceram no último sábado (4) na cidade de Lausanne, a 95 km de Geneva, na Suíça. Neste ano, a competição celebra sua 50ª edição e tem programação especial após as finais.

O ‘Prix de Lausanne’ contou neste ano com exposições, palestras, um baile de gala e a inauguração de espaços inéditos, e também de um documentário sobre o prêmio, para celebrar seus 50 anos.

Neste ano, foram nove jurados julgando 87 dançarinos selecionados de 18 países diferentes, sendo quatro brasileiros. Os critérios usados para avaliação nesta edição foram: conceituação artística, aptição física, coragem e individualidade, resposta sensível e imaginativa a música, habilidade para comunicar diferentes dinâmicas de movimento e também o controle técnico.

