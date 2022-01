Cidades Bairros de Goiânia e Aparecida tem quedas de energia nesta terça-feira (11) Enel alega que problemas foram ocasionados às chuvas dos últimos dias

Alguns bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia registraram instabilidade no fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira (11). De acordo com a Enel Distribuição Goiás, os problemas foram ocasionados às chuvas dos últimos dias. A empresa alegou que foram realizados reparos emergenciais na rede elétrica que atende a região dos bairros do Jardim Atlântico, Parque...