A baixa cobertura vacinal para doenças em Goiás tornou-se uma preocupação para a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). O índice de vacinação contra a catapora, por exemplo, está em 63%, quando a meta é de mais de 90%. Neste ano, cinco casos da doença já foram notificados. Em 2022, foram 280.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, existe a possibilidade de o registro de doenças ter um aumento em 2023 no estado devido à baixa procura pelos imunizantes.

“A cobertura vacinal está baixa para todas as doenças. A gente tem a difteria, a coqueluche, a gente tem a varicela [catapora], a meningite, que pode acontecer devido às baixas coberturas. Então é uma preocupação, com certeza, para a Secretaria do Estado”, disse Flúvia à CBN Goiânia.

Outro cenário que causa preocupação no caso da catapora é a volta às aulas, que pode contribuir para a proliferação da doença – contraída por meio do contato com o líquido da bolha ou pela tosse, espirro, saliva ou por objetos contaminados pelo vírus.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, “a orientação é que a criança só retorne às aulas depois que as feridas secam”.

Em Goiânia, são mais de 70 salas de imunização. Conforme apurado pela CBN, a vacina contra a catapora pode ser encontrada em todas elas. O imunizante só deve ser administrado até os 6 anos e 11 meses.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás informou o seguinte:

"A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) distribui mensalmente doses da vacina varicela e todos os imunobiológicos disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunizações para atender à população do Estado.

A SES -GO trabalha em parceria com os 246 municípios e os mantêm orientados a sensibilizar e buscar ativamente a população para a vacinação oportuna dentro da faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde.

A Campanha Xô, Dodói, ainda em curso, e as orientações via mídias espontâneas são estratégias do Estado para sensibilização da população quanto a importância das vacinas, principalmente para as crianças que são grupos vulneráveis às doenças imunopreveníveis como a varicela."

