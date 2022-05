Cidades Balada Responsável autua 170 motoristas por embriaguez em Goiânia durante fim de semana Em toda a cidade, quase 3 mil motoristas foram abordados em diversos pontos por equipes de fiscalização e educação

No último final de semana, 170 condutores foram autuados em Goiânia por embriaguez ao volante durante intensificação da Balada Responsável promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Também foram realizadas ações de conscientização do Maio Amarelo. No total, 2.884 pessoas foram abordadas pelas equipes de fiscalização e educação e também foram...