Cidades Baleado pela PM foi abordado 17 vezes em 3 anos em Goiânia Internado na UTI do Hugo após ser atingido por 4 tiros, morador de rua teve a prisão decretada por, segundo a versão policial, ter tentado matar cabo com golpes de faca

O desempregado Divair Nunes da Cruz, de 28 anos, luta pela vida desde a noite de 9 de dezembro, quando foi atingido por 4 dos 8 tiros disparados em uma abordagem policial na Praça do Sol, no Setor Oeste, em Goiânia, sem saber que pesa contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça no dia seguinte, por tentativa de homicídio. Em situação de rua há pelo menos quat...