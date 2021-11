Cidades Bancária afirma ter sofrido injúria racial após reclamar de produto vencido, em Anápolis Vídeo mostra quando a dona de um comércio se exalta e começa a ofender a mulher

Uma bancária de 24 anos denuncia que sofreu injúria racial na noite desta sexta-feira (19) logo depois de reclamar de um produto vencido que comprou em um comércio de Anápolis, na região central de Goiás. Um vídeo gravado pela vítima mostra quando a dona do local se exalta e começa as ofensas. Em uma das falas, ela diz “olha sua cor. É por isso que você é assim”. A c...