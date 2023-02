De 2015 até esta sexta-feira (10), 492 crimes foram solucionados em Goiás com a ajuda do banco de perfis genéticos da Polícia Científica do Estado. A informação é da própria instituição, que destacou que o sistema atingiu, nesta semana, a marca de 10 mil amostras cadastradas de condenados. Incluindo vestígios e amostras de restos mortais, o número chega a 15 mil. Os perfis genéticos são usados com efeitos de análise e comparação, tornando-se decisivos para a prevenção e elucidação de crimes de difícil solução.

Segundo a administradora do banco de perfis genéticos, Mariana Mota, foram 152 crimes solucionados em Goiás somente em 2022, com a ajuda do sistema. Ao POPULAR, ela destacou que o número inclui “todos os tipos de crimes”. “Para vestígios, não há limitação de tipificação criminal, só para condenados, que são os mais graves”. Mariana informou ainda que a coleta de material começou a ser feita em 2015, mas foi intensificada a partir de 2019.

O trabalho ocorre de maneira descentralizada. Ou seja: cada regional da Polícia Científica em Goiás faz a coleta das amostras de seus condenados e as encaminha ao Laboratório de Biologia e DNA Forense, em Goiânia. Esse, por sua vez, realiza o processamento e inserção do material genético no banco de dados. “Esse número de 10 mil é um marco expressivo, porque significa que quase toda a população carcerária de Goiás que se enquadra na legislação está cadastrada”, pontua Mariana.

Além dos perfis de condenados, o banco conta com amostras de vestígios e restos mortais que também ajudam as autoridades policiais a desvendarem crimes considerados, às vezes, “sem solução”.

Coleta indolor

De acordo com Mariana Mota, o banco de perfis genéticos da Polícia Científica de Goiás conta, até esta sexta-feira (10) com exatas 10.046 amostras cadastradas de condenados que cumprem pena no sistema penitenciário. Trata-se do material genético de homicidas, estupradores, latrocidas e outros tipos de criminosos.

Ela ressalta que o recolhimento de amostras é feito somente em criminosos condenados, e de forma totalmente indolor. “É coletada uma amostra na mucosa oral do indivíduo, sem provocar nenhum ferimento. A gente explica o procedimento para eles, e é muito raro alguém se negar [a ceder o material]”.

No entanto, nesses casos de recusa, explica Mariana, a situação é levada ao juiz, uma vez que o criminoso não pode negar ter a amostra coletada. “Vamos continuar coletando essas amostras e esperamos continuar contribuindo para a elucidação dos crimes”, concluiu.

Criação do banco de perfis

Em janeiro de 2015, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) recebeu os software e hardware que completaram o conjunto de equipamentos componenetes da Cadeia de Vestígios do Laboratório de Biologia e DNA Forense.

A nova tecnologia possibilitou a criação do banco de perfis genéticos goiano, que é conectado à Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos e ao Banco Nacional de Perfis Genéticos.

O investimento feito na época, conforme o governo do Estado, foi de R$ 825 mil, por meio de convênio com o governo federal.