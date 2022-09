Cidades Banco deverá indenizar cliente que recebeu R$ 15 bilhões por engano e teve cartão bloqueado Após informar entrada de R$ 15 bilhões em sua conta da Caixa, cliente teve cartão bloqueado por dois dias

A Caixa Econômica Federal (Cef) foi condenada a indenizar um cliente de Luziânia, no entorno do Distrito Federal, no valor de R$ 1 mil por danos morais, após depositar R$ 15 bilhões em sua conta por engano e bloquear o cartão dele por dois dias. O caso ocorreu em abril de 2019, quando o cliente do banco percebeu o valor bilionário em sua conta. Ele informou a inst...