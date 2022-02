Cidades Banco recupera cerca de R$ 6 milhões roubados de Crixás em golpe de transferência via PIX Ao apresentar informações detalhadas sobre as contas da prefeitura, golpista conseguiu induzir o secretário a fazer alterações na chave PIX e realizou pelo menos doze transferências para três pessoas

A superintendência do Banco do Brasil de Crixás conseguiu recuperar, nesta quarta-feira (2), cerca de R$ 6 milhões roubados da Prefeitura através de um golpe por transferência via PIX. O caso aconteceu no dia 25 de janeiro, quando um homem ligou para o secretário de Finanças do município, Jovael Maciel, se apresentando como gestor de suporte do banco. Ao apresentar informações detalhadas sob...