Cidades Banda Gusttavo Lima: dois recebem alta; outros dois estão em observação; e um passou por drenagem to Acidente envolvendo a van que transportava a equipe do cantor Gusttavo Lima e outro veículo aconteceu por volta das 07h46, na manhã desta segunda-feira (20), no km 206, da BR-230, em Soledade/PB

Em entrevista para o JA1, da TV Anhanguera, o médico responsável pelo atendimento das vítimas do acidente com a banda do sertanejo Gusttavo Lima, Caio Victor Cantalice Guimarães, do Hospital Regional de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, de Campina Grande, na Paraíba, relatou que das 5 vítimas atendidas na unidade de saúde, 2 já receberam alta médica e ou...