Uma barbearia de Anápolis ficou destruída após ser alagada com as fortes chuvas do município na noite deste domingo (12). Sarah Rezende, uma das proprietárias da barbearia do Lazinho, publicou em suas redes sociais imagens da situação do comércio após as chuvas e questionou a prefeitura sobre os reparos.

“Qual será a ação de contingenciamento dos danos sofridos pela população de Anápolis, depois das chuvas de hoje? Roberto Naves haverá alguma medida de apoio aos pequenos empreendedores que perderam tudo hoje”, escreveu Sarah, que possui o negócio juntamente com o avô e o irmão.

A barbearia fica na Avenida Amazilio, bairro Vila Santana, em frente à uma galeria de loja, que também ficou inundada com as chuvas. De acordo com Sarah, ela ainda não calculou o valor total do prejuízo com a destruição do comércio, mas se recuperar alguma coisa será algumas cadeiras de plástico. Os equipamentos elétricos e os aparelhos eletrônicos foram todos perdidos.

“Não é a primeira vez que alaga a rua, ela recebe água da chuva de outras vias e é por ela que passa o córrego das Antas. A prefeitura já fez algumas obras de melhoria da drenagem, mas não resolveu”, informou a proprietária da barbearia. Nas imagens divulgadas, podemos perceber os equipamentos e objetos cobertos por água e lama.

Leia também:

- Bairros ficam sem água em Anápolis após adutora ser destruída durante forte chuva

- Após estragos, alerta de fortes chuvas é emitido para Anápolis

Outros comércios afetados

Gabi Melazzo, proprietária da loja GabiMelazzo Moda Praia, também publicou em suas redes sociais os estragos causados pela chuva. A loja também fica localizada na Avenida Amazilio e sofreu com o alagamento da rua.

A proprietária mostrou os estragos em vídeos, onde é possível perceber as peças de roupas perdidas, os armários destruídos e a estrutura física depredada. “Meu maior sonho indo embora, não tenho nem palavras, nossa que dor. A chuva foi muito forte e a loja mais prejudicada foi a minha, porque o vidro e a porta estouraram”, informou Gabi.

André Almeida, proprietário de um escritório de advocacia de Anápolis, também publicou os estragos em seu negócio. “A água entrou no escritório até 1,5m mais ou menos, levou mesa, frigobar, cadeiras, mesas, tudo. A cozinha e a sala ficaram completamente destruídas”, explicou. Seu escritório se localiza na Avenida Contorno, bairro Maracananzinho.

Outros estragos

Uma adutora de água tratada também foi destruída em Anápolis durante a forte chuva que caiu no município. Ao menos cinco bairros tiveram o abastecimento de água afetados: Buritis, Flamboyant, Flor de Liz, Ibirapuera e Summerville.

O Córrego das Antas transbordou e deixou ao menos 10 pessoas ilhadas em cima de carros e dentro de casas. Além disso, uma ponte desabou e uma mulher teve que abandonar o carro arrastado pela água e nadar para se salvar do alagamento.

O POPULAR entrou em contato com a prefeitura de Anápolis por e-mail e ligação na manhã desta segunda-feira (13), mas ainda não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.