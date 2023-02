O barbeiro José Moreira Veloso foi condenado a 33 anos, 3 meses e 7 dias de prisão na última quinta-feira (16) por matar a ex-namorada Paulyana Gomes de Lima a facadas dentro de casa na frente da filha dela, em Anápolis, a 55km de Goiânia. O crime aconteceu em setembro de 2021.

Segundo denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO) , a vítima foi morta por volta das 3 horas da manhã na casa em que morava, no Bairro Jardim das Oliveiras. A investigação apontou que eles mantiveram um relacionamento amoroso por quase quatro anos, entre idas e vindas, em razão do comportamento agressivo de José.

A Polícia Civil apurou que o barbeiro matou a ex-namorada por não aceitar o fim do namoro. De acordo com a denúncia, José Moreira continuou com cópias das chaves e no dia do crime entrou na casa enquanto a vítima dormia ao lado da filha de 16 anos. Paulyana acordou com os latidos dos cachorros, mas ao encontrar José foi esfaqueada na frente da filha dela. Na época, o barbeiro foi preso em flagrante por feminicídio.

Na época, o delegado Wllisses Valentim, responsável pelo caso, disse que o barbeiro confessou o crime durante depoimento e estaria arrependido. Ele foi preso em uma mata no bairro Adriana Park.

Julgamento

Os jurados do Ministério Público de Goiás (MPGO) entenderam que o barbeiro de 35 anos foi o responsável pela morte de sua ex-namorada, Paulyana Gomes de Lima, que tinha 37 anos. A promotora de Justiça Camila Fernandes Mendonça sustentou a acusação na sessão de julgamento, que foi presidida pela juíza Nathália Bueno Arantes da Costa.

Ao decidir, o júri reconheceu que o barbeiro praticou o crime de homicídio com três qualificadoras: com emprego de meio cruel, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). A prisão do acusado foi mantida na sentença.

