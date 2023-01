Um ato nobre, mas que poucos têm coragem. Assim a ação do barbeiro Danillo Mendonça Gomes, de 30 anos, pode ser descrita. Acontece que no dia 1º de outubro de 2021, ele recebeu um pedido difícil de ser negado: raspar a cabeça da prima Núbia José Machado de Paula, de 33 anos, que havia descoberto um câncer de mama em julho daquele ano, em Goiânia.

Para Danillo, raspar a cabeça da prima não foi fácil. Ao perceber o sofrimento de Núbia, ele tomou a iniciativa, previamente planejada, de também raspar os cabelos como uma forma de encorajar a mulher. O vídeo do momento, inclusive, viralizou após ser postado pelo barbeiro na segunda-feira (9). Até esta quarta-feira (11), por exemplo, a publicação já contava com 270,8 mil curtidas e 2,1 milhões de visualizações no Instagram.

“Fiquei com medo na hora porque sei o quanto significa o cabelo para autoestima de uma mulher. O pedido foi pela manhã e à noite ela chegou bastante trêmula e chorando. Me pediu desculpa por estar pedindo isso. Ela sabia que não seria fácil”, contou em entrevista ao g1.

Ao também remover os cabelos, Danillo afirma que foi tomado pela felicidade e que não conseguiu conter as lágrimas. Ele conta que foi a primeira vez que sentiu algo tão forte durante os seis anos em que atua como barbeiro.

“Falei com a minha namorada antes se ela não se importaria que eu raspasse a cabeça com a Núbia. Ela falou que não se importava e me apoiou. Já estava decidido”, afirma.

Luta contra o câncer

Ao g1, Núbia explicou que descobriu o câncer em julho de 2021, sendo preciso começar as sessões de quimioterapia no dia 14 do mês seguinte. Após a primeira sessão, a vendedora já começou a perceber a queda. Ela não demorou muito para tomar a decisão de que precisaria raspar os cabelos.

“Não dá para ficar. Não cai apenas um fio, cai muito, em mechas. Não tem como amarrar, não tem como lavar, não tem como pentear. Quando liguei para o Danillo, eu pedi para raspar no mesmo dia porque não dá para esperar. Agradeço muito o gesto dele, me acolheu demais naquele momento”, explicou.

Vida nova

Ao todo, durante um ano, a vendedora precisou passar por 16 sessões de quimioterapia e 15 sessões de radioterapia, além de 2 cirurgias para remover as mamas. A última radioterapia realizada por Núbia foi no dia 29 de setembro de 2022. Desde então, a mulher realiza o tratamento por meio de medicações e já até voltou a trabalhar.

“O meu cabelo já tem uns 10 centímetros, mas eu estou com um mega hair (prótese de cabelo). Minha prima cortou o cabelo e meu deu quando fiquei carequinha. Falei para ela não cortar porque o cabelo dela era maravilhoso. Fiz uma prótese e depois a menina desmanchou e colocou no meu cabelo”, concluiu.