Cidades Barragem do Incra é monitorada em Água Fria pela Semad Liminar obtida pelo Estado determina que órgão federal tome medidas para promover a segurança da estrutura. Risco afeta ao menos oito famílias

Uma equipe de servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) acompanha a situação da barragem do Libório, que fica na região do Assentamento Terra Conquistada, em Água Fria, no leste de Goiás. A estrutura é de responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e chegou a transbordar no dia 9 de...