Cidades Barroso derruba parte de portaria de Onyx e empresas podem exigir vacina contra Covid Ministério do Trabalho publicou norma sob argumento de que prática de desligamento por recusa de imunizante é discriminatória

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), anulou nesta sexta-feira (12) a eficácia de trechos da portaria do governo federal que proíbe empresas de demitirem ou vetarem a contratação de pessoas por não terem tomado a vacina contra a Covid-19. Com a decisão monocrática, que deve ainda ser submetida ao plenário da corte, os emp...