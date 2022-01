Cidades Base do prefeito na Câmara quer votar Plano Diretor de Goiânia esta semana Mudanças que possam ser propostas em plenário devem ser rejeitadas pela base do Paço para impedir análise da CCJ e finalizar a tramitação de forma mais rápida

Após a última audiência pública para o debate sobre a atualização do Plano Diretor de Goiânia (PDG), a base do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) pretende aprovar o projeto de lei já nesta primeira semana do calendário legislativo. A análise do debate desta segunda-feira (31) é que as discussões ocorreram de forma mais tranquila e sem questionamentos quanto à forma ...