Cidades Batida frontal entre carro e caminhão causa morte na BR-414, em Niquelândia Acidente aconteceu por volta das 10h da manhã e bombeiros precisaram isolar a área

Um homem morreu depois de se envolver em um acidente na BR-414, em Niquelândia, na manhã desta sexta-feira (19). A vítima, que estava no banco passageiro do carro, não resistiu aos ferimentos causados pela batida frontal com um caminhão e foi a óbito no local. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), o homem que estava no banco ...