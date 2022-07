Cidades Bebê é encontrada morta em lote baldio de Luziânia Polícia Civil investiga possibilidade de infanticídio, já que criança tinha ferimentos na cabeça

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado em um lote baldio de Luziânia, na região do Entorno do Distrito Federal, por volta de 13h de terça-feira (26). A criança, do sexo feminino, foi encontrada pela Polícia Militar, na Avenida Osfaya, no bairro Cidade Osfaya, próximo a um posto de combustível. A criança tinha ferimentos na cabeça, ainda estava com cordão...