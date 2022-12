Atualizada às 12h32 do dia 19 de dezembro de 2022

Um bebê, uma criança, uma adolescente de 15 anos e dois adultos (uma mulher de 29 anos e um homem de 37 anos) foram as vítimas do acidente que deixou cinco mortos na BR-020, entre Alvorada do Norte e Santa Maria, no Nordeste de Goiás, na tarde deste sábado (17), de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO). A Polícia Científica do Estado de Goiás informou que todos eram da mesma família. O grave acidente envolveu dois carros de passeio e um ônibus.

As vítimas fatais estavam em um único carro. Outras cinco pessoas, que estavam em outro veículo, tiveram ferimentos leves. De acordo com o sargento Rafael Ângelo Sant'Ana, dos bombeiros, umas das vítimas relatou não saber se o carro que acabou batendo de frente com o ônibus tentou uma ultrapassagem.

“Segundo ela, tanto o carro, quanto o ônibus estavam na faixa correta, quando o outro veículo invadiu a pista. O automóvel em que estavam conseguiu desviar, mas acabou rodando e bateu de ré na grade de proteção da rodovia. Já o ônibus não conseguiu e bateu no carro”, disse.

A placa do veículo das vítimas mortas é de Campinas, São Paulo (SP), contudo, o documento de identidade de um deles era do Distrito Federal (DF). O POPULAR não conseguiu confirmar se as pessoas eram da mesma família e também não conseguiu localizar a empresa responsável pelo ônibus para que se posicionasse sobre o ocorrido.

A Polícia Técnico Científica esteve no local e levou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML).