Cidades Bebê de 1 ano e homem morrem após desabamento de prédios em Belo Horizonte (MG) Três pessoas foram resgatadas com vida. Um prédio e dois barracos caíram na madrugada

Um bebê de 1 ano e 8 meses e um homem de 35 anos - identificado como André Luiz Alves Claudino - morreram após dois prédios desabarem na madrugada desta terça-feira (7), no bairro Jaqueline, em Belo Horizonte (MG). De acordo com informações do G1, a mãe da criança e outras duas jovens - 13 e 19 anos - foram resgatadas com vida e levadas ao Hospital Risoleta Neves,...