Uma menina de 2 anos e a irmã de 4 meses morreram após a casa onde a família mora pegar fogo na noite desta segunda-feira (12), em Nerópolis, a 36km de Goiânia.

Segundo o delegado André Fernandes, a mãe estava fazendo a janta enquanto as três filhas estavam em um quarto na parte externa da casa. Uma das crianças foi até a cozinha avisando a mãe que o cômodo estava pegando fogo, mas quando a mãe olhou pela janela as chamas já estavam incontroláveis.

A mãe contou à polícia que havia deixado uma vela no cômodo, pois ainda estavam sem energia, por terem se mudado há pouco tempo. Ela ainda disse que tentou apagar as chamas com água, mas não teve sucesso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas após combater as chamas e identificar que haviam vítimas, encaminhou o caso para a polícia. A suspeita é que a vela tenha caído, mas uma perícia deve confirmar o que aconteceu. Os corpos foram levados para o Instituto Médido Legal (IML) em Goiânia.

Ao Popular, o capitão do Corpo de Bombeiros, Giskard Xavier Nunes, disse que quando a equipe chegou no local tinha muita fumaça e pequenos focos de incêndio. Segundo ele, no quarto tinham duas camas, um berço e muitas roupas, o que pode ter espalhado as chamas pelo ambiente mais rápido.

