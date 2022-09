Uma menina de 2 anos e a irmã de 6 meses morreram após a casa onde a família mora pegar fogo na noite desta segunda-feira (12), em Nerópolis, a 36km de Goiânia.

Segundo o delegado André Fernandes, a mãe estava fazendo a janta enquanto as três filhas dela estavam em um quarto na parte externa da casa. Uma das crianças foi até a cozinha avisando a mãe que o cômodo estava pegando fogo, mas quando a mãe olhou pela janela as chamas já estavam incontroláveis.

A mãe contou à polícia que havia deixado uma vela no cômodo, pois ainda estavam sem energia, por terem se mudado a pouco tempo. Ela ainda disse que tentou apagar as chamas com água, mas não teve sucesso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas após combater as chamas e identificar que haviam vítimas, encaminhou o caso para a polícia. Uma perícia foi realizada no local e depois os corpos foram levados para o Instituto Médido Legal (IML) em Goiânia.