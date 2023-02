Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu afogado após cair dentro de um balde com água que a mãe dele usava para lavar roupas, em Goiânia, segundo relatou a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros disse que tentou reanimar o menino, mas ele morreu no local. A Polícia Civil investiga o caso.

A morte foi na segunda-feira (27), no Setor Residencial Santa Fé. Os bombeiros disseram que foram acionados por volta de 11h30.

A TV Anhanguera obteve o boletim de ocorrência da Polícia Militar. No documento, a família relatou que a mãe do bebê estava usando o balde para lavar roupas e não teria percebido quando a criança caiu.

Leia também:

- Corpo de criança de 3 anos é encontrado dentro de córrego perto de rodovia

- Criança de 2 anos morre afogada após cair em córrego

- Avião de pequeno porte cai e deixa dois feridos em Goiânia, dizem Bombeiros

Quando a mulher viu que a criança estava se afogando, ela teria saído na rua pedindo socorro, até que os bombeiros chegaram para socorrer o menino.

Os militares relataram que encontraram o menino em parada cardiorrespiratória. Eles tentaram fazer uma reanimação cardiopulmonar, mas a criança não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, o fato foi registrado e policiais da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) estiveram no local do acidente. No entanto, a investigação deve ser redirecionada para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).