Um bebê de 1 ano e 6 meses, morreu após o carro em que ele estava capotar em GO-230, entre Itapuranga e Faina, na região central de Goiás. O limpador de mármores Tiago da Silva Gonçalves, de 37 anos, é o pai do pequeno Nicolas Borges Gonçalves, vítima do acidente. Ao g1, ele contou que a família voltava de uma confraternização de Natal e a pista estava muito molhada.

“Só lembro que perdi o controle e saí do asfalto. Estávamos voltando da casa do meu pai, fomos passar o Natal lá. No domingo à tarde estava chovendo muito e não quisemos ir embora, almoçamos lá na segunda-feira e fomos embora”, descreveu.

O acidente aconteceu no fim da tarde da última segunda-feira (26). Segundo Tiago, dentro do carro também estavam o filho de 9 anos e a esposa. O motorista disse que, após o capotamento, ele resgatou a família.

“Eu quebrei o para-brisas, saí do carro e tirei eles e pedi ajuda para ir ao hospital”, contou.

Tiago explicou que o filho de 9 anos teve um “galo” na cabeça e “queimou” a pele onde o cinto de segurança estava. Já a mulher, quebrou o braço e teve uma fratura no rosto, mas recebeu alta nesta terça-feira (27).

O limpador de mármores disse que teve um corte na mão, escoriações e um corte no pé por quebrar o para-brisas. Tiago contou que não se lembra de detalhes do momento do acidente e não sabe se o filho estava na cadeirinha, só lembrou que o menino tinha acabado de comer.

O corpo de Nicolas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, em Goiânia e, segundo o pai, não foi velado e enterrado.

A Polícia Militar de Itapuranga descreveu que esteve no local do acidente e deu apoio à Polícia Rodoviária Estadual até a retirada do veículo por um guincho.

