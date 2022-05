Cidades Bebê morre com dengue hemorrágica em Goiás Heitor Francisco de Moura, 11 meses, foi diagnosticado de dengue na terça, internado na sexta e transferido de Niquelândia para Uruaçu no sábado, quando morreu

Um bebê de 11 morreu com dengue hemorrágica em Goiás. Heitor Francisco de Moura, 11 meses, foi diagnosticado com a doença na terça, dia 17 de maio, foi internado na sexta-feira (20) e morreu no dia seguinte. O menino é de Niquelândia, mas chegou a ser transferido para Uruaçu, mas não resistiu. A prefeitura de Niquelândia informou em nota que Heitor Francisco de Mou...