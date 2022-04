Cidades Bebê nasce com mais de 5 kg em Goiânia e surpreende mãe Gael nasceu de 36 semanas e seis dias, de parto cesárea. Mãe perdeu a maioria do enxoval e precisa de ajuda

O nascimento de um bebê é algo planejado e sonhado pela família, mas imagine descobrir após o parto que o filho pesa mais de 5 quilos? Foi o que aconteceu com a dona de casa Daianne Silva Pereira, de 34 anos, moradora de Marzagão, no Sul de Goiás. Após o parto no Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia, ela descobriu que o terceiro filho, Gael, tinha ...