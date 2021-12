Cidades Bebê nasce dentro de viatura do Corpo de Bombeiros em Niquelândia Mãe e bebê, um menino, foram transportados para receber cuidados médicos no hospital. Ambos passam bem

Um bebê nasceu dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO). O caso aconteceu no município de Niquelândia, no Norte Goiano, a 300 quilômetros de Goiânia, na manhã do último domingo (20). A família solicitou socorro pelo telefone de emergência 193 informando que a gestante estava em trabalho de parto. Uma equipe foi deslocada para levar a mulh...