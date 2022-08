Cidades Bebê prematuro sobrevive após passar por cirurgia cardiológica inédita em Goiás O procedimento foi realizado no dia 10 de agosto e o bebê se recupera bem

Um bebê prematuro com cardiopatia congênita sobreviveu a uma cirurgia inédita em Goiás. O procedimento foi realizado via Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) no dia 10 de agosto e o bebê se recupera bem. Gerente médico da cardiologia do Hugol, Murilo Camargo informou que o procedimento foi o prim...