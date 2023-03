O bebê Ravi Lorenzo, de 2 meses, que teria morrido ao ingerir colírio no lugar de um remédio para náuseas foi enterrado na manhã desta segunda-feira (6), no cemitério Cruz das Almas em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O bebê foi velado na noite de domingo (7) e de acordo com o avô da criança, Roney dos Santos Martins, o velório foi bancado pela farmácia que está sendo investigada por trocar o medicamento da criança.

Roney conta que ele não condena o atendente da farmácia pelo suposto erro. "Eu creio que o rapaz deve estar sofrendo muito, porque errar é humano. Só que infelizmente o local onde ele estava não é digno de errar. Erros nesse tipo de trabalho podem causar mortes", afirma o familiar. Ele se coloca também aberto ao diálogo com o suspeito de ter cometido o erro.

Sobre o velório e o enterro da criança, o avô informa que os familiares viraram a noite de domingo para segunda sem conseguir dormir por causa dessas ocasiões e do luto. Apesar da tristeza, Roney tenta não pensar muito sobre a situação que causou a morte do seu neto. "Eu tento guardar o que eu vivi e senti quando ele estava vivo, depois que morreu só guardo as lembranças e rezo para que a alma dele esteja em paz”, declarou para O POPULAR.

Relembre o caso

A criança morreu na madrugada de domingo (5), após ingerir um suposto remédio para evitar vômito e enjoo que era vendido em uma Farmácia de Formosa, no Entorno do Distrito Federal.

O avô da criança comprou o medicamento e após saber de uma piora da criança ao tomar o líquido pediu que a mãe de Ravi enviasse uma foto do remédio. A imagem mostrava que o que foi comprado era um colírio com embalagem muito parecida com a do remédio receitado pelo médico que atendeu a criança.

A farmácia atendeu a uma sugestão da família e se dispôs a bancar os custos do velório do bebê. O estabelecimento também informou por meio de nota que colabora com investigações da Polícia Civil (PC).

Nota da farmácia

A Drogaria Ultra Popular, sediada na cidade de Formosa- GO, através de sua defesa constituída, vem por meio desta informar que, sobre o infeliz fato ocorrido no ultimo dia 04/03/2023, este está sobre devida apuração das autoridades competentes, e, com comprometimento, respeito, lisura e transparência, a Drogaria Ultra Popular informa que estará, sempre que solicitada, contribuindo para com as investigações, a qual trará os devidos esclarecimentos sobre os fatos em questão.

Dessa forma, a Drogaria Ultra Popular, refuta qualquer juízo de valor antecipado e se solidariza com a perda e familiares.