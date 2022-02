Cidades Bebê recém-nascida é resgatada após ser abandonada em terreno baldio, em Santo Antônio do Descoberto De acordo com informações dos bombeiros, a criança estava dentro de um saco plástico

Uma bebê recém-nascida foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros neste sábado (12), em um terreno baldio próximo a uma cisterna, em Santo Antônio do Descoberto, município goiano localizado na região do Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com informações da corporação, ela estava dentro de um saco plástico. Os bombeiros afirmara que receberam uma li...