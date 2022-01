Cidades Bebê tem braço quebrado durante parto, em Aparecida de Goiânia Secretaria Municipal de Saúde diz que casos como esse "podem acontecer durante parto". Mãe pede ajuda, relata sofrimento do filho e exaustão com rotina de cuidados

Um bebê teve o braço quebrado durante o parto na Maternidade Marlene Teixeira, em Aparecida de Goiânia, no dia 18 de dezembro. Vanessa Tomé Vieira, mãe de João Lucas, registrou o Boletim de Ocorrência e levou o recém-nascido para fazer o exame de corpo de delito do Instituto Médico Legal (IML), que confirmou a fratura. Segundo a mãe do bebê, a única assist...