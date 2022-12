A equipe de enfermagem da maternidade e centro obstétrico do hospital Estadual de Luziânia presenteou os recém-nascidos com toucas natalinas e sapatinhos vermelhos para festejarem o Natal dentro da unidade de saúde. Conforme explicou a coordenadora do centro obstétrico, Adrienne Câmara, esta é uma época que fortalece ainda mais o amor, solidariedade e esperança. “Nossa equipe quis passar todos esses sentimentos às pacientes".

Os sapatinhos foram confeccionados pela técnica de enfermagem Andréa Correa, que usou sua habilidade com o tricô e o crochê para aquecer os pés dos bebês. As toucas, por sua vez, foram produzidas por toda equipe de enfermagem, que doou tempo e habilidade para deixar os pequenos no clima de natal.

“O mês de dezembro é assim: colorido, cheio de vida e repleto de amor e energia positiva", finalizou a coordenadora .

