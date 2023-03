Bebês que deveriam estar recebendo cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia, estão sendo atendidos no Centro Cirúrgico do mesmo hospital, segundo funcionários que trabalham no hospital. De acordo com a denúncia a que o POPULAR teve acesso, feita nos últimos dias, a situação estaria ocorrendo por conta da superlotação do Hemu.

“Devido ao hospital estar superlotado em todos os setores, os bebês estão ficando no Centro Cirúrgico, que não tem estrutura adequada para poder receber os bebês”, afirmou a fonte que fez a denúncia.

Em nota, o Hospital Estadual da Mulher (Hemu) afirmou que por ser referência no atendimento na área de saúde da mulher, atende sempre além de sua capacidade. O Hospital explicou que os bebês que nascem na unidade, e que precisam de vagas para UTI Neonatal, são atendidos.

“Se o hospital estiver com superlotação é solicitada uma vaga por regulação. Vale ressaltar que a partir de amanhã, dia 1 março, vinte leitos de UTI Neonatal no Hospital Garavelo, vão servir de retaguarda para o Hemu numa parceria da Secretaria de Estado da Saúde com aquela unidade”, diz um trecho do comunicado.

Segundo informou a assessoria, o Hemu possui 29 leitos de UTI Neonatal, 22 Leitos da Unidade de Cuidado Intermediários Neonatais (UCIN) e 5 leitos de estabilização.

Hospital Estadual da Mulher na íntegra

“Nota de Esclarecimento do Hemu

O Hospital Estadual da Mulher (Hemu) esclarece que, por ser referência estadual em atendimento de casos de média e alta complexidade, nas áreas da saúde da mulher (obstetrícia e ginecologia) e do recém-nascido (neonatologia), atende sempre além de sua capacidade, já que não pode recusar atendimento, por ser porta aberta, chegando a 130% a taxa de ocupação mensal.

Os bebês que nascem na unidade, e que precisam de vagas para UTI Neonatal são atendidos. Se o hospital estiver com superlotação é solicitada uma vaga por regulação. Vale ressaltar que a partir de amanhã, dia 1 março, vinte leitos de UTI Neonatal no Hospital Garavelo, vão servir de retaguarda para o Hemu numa parceria da Secretaria de Estado da Saúde com aquela unidade.

O Hemu oferece atendimento de urgência, emergência e ambulatorial aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) tanto de Goiânia, quanto do interior do estado. Por se tratar de uma unidade de atenção terciária, o hospital também recebe pacientes referenciados pelos Complexos Reguladores Municipal e/ou Estadual.

O Hemu reforça ainda que o prédio é uma construção antiga, de 51 anos e são realizadas várias reformas pontuais, além das manutenções previstas em cronogramas diários.

Hospital Estadual da Mulher”

