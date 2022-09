Cidades Bens tombados podem ser usados para aumentar prédios em Goiânia Proposta de atualização da TDC concede aos proprietários de imóveis a possibilidade de manter o bem sem a necessidade de doação

Os proprietários de imóveis tombados como patrimônio ou que estejam em áreas de Bens Tombados, de entorno ou zonas de proteção de bens culturais, poderão receber créditos de Transferência do Direito de Construir (TDC) em troca de preservar e manter a propriedade. Com isso, eles ganham o direito de construir até 25% além do permitido em Áreas Adensáveis de Goiânia. Nes...