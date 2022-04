Cidades Biólogos flagram onça-preta em Goiás Câmeras instaladas em área de preservação de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal registram a presença dos animais, um tipo de onça-pintada

Em média, de dois em dois meses, biólogos do projeto Brasília é o Bicho, flagram a movimentação de onças no município de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Cada vez que isso acontece os biólogos comemoram porque sabem que a espécie, com grande risco de extinção nas Américas, sobrevive numa região muito próxima de ambientes altamente adensados. Foi o que ocorr...