Biólogos se surpreendem ao registrar onça-preta e outros animais raros em Planaltina de Goiás

Biólogos do grupo Brasília é o Bicho conseguiram registrar uma rara imagem de uma onça-preta na zona rural de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, no último domingo (24). Após deixarem uma “armadilha fotográfica” na mata onde os animais vivem, eles se surpreenderam com o resultado: uma onça-pintada, fêmea e preta. As onças-pretas são da espécie onça-p...