Cidades Bicho visto em Trindade não é uma onça, revela Ibama Instituto afirmou que continuará a monitorar o local

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou nesta quinta-feira (26) que o animal visto na região rural de Trindade não é uma onça e sim um gato-do-mato-pequeno ou uma jaguatirica. Ao analisarem as filmagens das câmeras instaladas nas chácaras do local, o órgão ambiental constatou que trata-se de um felídeo de pequeno porte. A identi...