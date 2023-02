Acontece neste sábado (11) o bloco de Carnaval do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), o ‘Nem Vem - A Penha Vai Valer’. O objetivo deste evento é chamar atenção para o combate ao assédio que muitas mulheres sofrem durante as festividades dessa época do ano.

O bloco, organizado pela coordenadoria da Mulher do TJ-GO, tem início no bar Cateretê, na avenida T-2, às 11 horas, segue pelas ruas T-53, T-35, T-55 e T-3, e tem fim na Cerrado Cervejaria, próximo ao meio-dia. Os abadás e adesivos do bloco Nem Vem contam com um QR code impresso que leva para uma página com todos os contatos emergenciais e de apoio à mulher.

“A campanha, que precederá as festividades de Carnaval, tem como intuito gerar impacto social a partir da conscientização, prevenção e cuidado com mulheres e meninas, com vistas a reduzir as ocorrências de violência cometida contra elas, em locais privados ou públicos”, explicou a juíza auxiliar da Presidência, Sirlei Martins da Costa.

Os foliões vão contar com estrutura de segurança, bombeiros e médicos para a segurança de todos. Acompanham o bloco a escola de samba Beija Flor de Goiânia e a cantora de samba Mara Cristina.

Para participar da folia, é só entrar em contato com a Coordenadoria da Mulher pelo número (62) 99108-2133. Vale lembrar que as vagas são limitadas.

