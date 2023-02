Cidades Bloco leva samba raiz para ruas de Goiânia Bloco Carrinho de Mão Elétrico reuniu público no Setor Oeste ao som de Heróis de Botequim. Adultos e crianças celebraram alegria

Após dois anos sem ser realizado, o bloco Carrinho de Mão Elétrico celebrou a volta na última segunda-feira (20), no Shopping Center Sul, no Setor Oeste. O público curtiu a concentração a partir das 12 horas em estrutura montada em frente ao Salim Mustafá e Arcade Bar, localizados na galeria comercial. Discotecagem, balões coloridos, máscaras de carnaval, bebida e com...