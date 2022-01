Cidades Boates do setor Marista, em Goiânia, são fechadas por descumprimento de medida sanitária Além medidas sanitárias, estabelecimentos também foram autuados por irregularidades no alvará de funcionamento e licença ambiental

Duas boates do setor Marista, em Goiânia, foram fechadas na madrugada deste sábado (22) por descumprirem o decreto da Prefeitura que estebelece medidas de restrição de circulação do vírus da Covid-19. Ao realizar abordagens em estabelecimentos da capital, a Central de Fiscalização da Covid-19 constatou que essas boates estavam com a pista de dança em funciomento, o...