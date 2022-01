Cidades Boletos para pagamento do IPTU em Goiânia já estão disponíveis no site da Prefeitura O pagamento à vista oferece 10% de desconto. Quem optar pelo parcelamento pode dividir o valor do imposto em até 11 vezes

Os boletos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) já estão liberados para retirada no site da Prefeitura de Goiânia. Para gerar o documento [veja aqui], o morador deve acessar a plataforma com o número da inscrição cadastral e efetuar o pagamento até o dia 21 de fevereiro. O pagamento à vista oferece 10% de desconto. Quem optar pelo parcel...